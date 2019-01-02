Fofana Timsah’ı istiyor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Fofana Timsah’ı istiyor

Fofana Timsah’ı istiyor

27 yaşındaki kanat oyuncusu, ’dan ayrılmak istediğini belirtip yeşil-beyazlılarla temasa geçti

, takımda banko oynayacak futbolcu arıyor. Birçok ismi gündemine alan yeşil-beyazlılara haber gönderen oyuncular da var. Bunlardan biri de 'da göreve geldikten sonra forma şansı bulmakta zorlanan Moryke Fofana. Teknik direktör 'nın sezon başında da istediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübe haber gönderip gelmek istediğini iletti. Teknik heyetin de sıcak baktığı Fofana'nın kontratı sezon sonu bitiyor. İlk yarıda oynadığı 16 maçta 3 kez ağları havalandıran Fildişili futbolcunun, alacaklarına karşılık bonservisini alabileceğini de yeşil- beyazlı kurmaylara aktardığı öğrenildi. Öte yandan Bursaspor, bugün 'nın Belek ilçesinde 10 günlük kampa başlıyor. Timsah, kamptaki ilk hazırlık maçında 6 Ocak'ta ekibi Maastricht ile karşılaşacak.

UMUT MERAŞ'A METZ TALİP
Bursaspor'un sezon başında 1. Lig ekibi 'dan aldığı Umut Meraş'a 'dan talip çıktı. Fransa'nın takımının, 23 yaşındaki sol bek için 1.5 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Bursaspor yönetiminin, Umut için 2.5 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Umut, ilk yarıda 12 maçta 2 gol kaydetti.

  1. 2.1.2019
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