Bursaspor Twumasi'yi istiyor
30 Aralık 2018, Pazar
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Twumasi'yi istiyor

Bursaspor Twumasi'yi istiyor

, ’in Ganalı yıldızı için bastırıyor. 24’lük ismi kiralamak istiyor.

Yeşil-beyazlılar, hücum hattındaki sıkıntıları aşmak için transfere başvurdu. 'un gündemindeki isim . Geçtiğimiz sezon da Timsahlar, 24 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusuyla ilgilenmiş ancak kadrosuna katamamıştı. Devre arasında kulübü ile masaya oturulacak. ısrar ediyor.

GÖZTEPE DE İSTİYOR

Patrick Twumasi'yi Türkiye'den sadece Bursaspor istemiyor. de aynı futbolcuya talip. Ancak Timsahların bu transferde önde olduğu öğrenildi. Bursaspor, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. Twumasi sağ ve sol kanat haricinde, forvet bölgesinde de oynayabiliyor.

1 KOLTUK 100 TL

Bursaspor Başkanı Ali Ay taraftara seslendi: "Her maç 100 koltuk kırılıyor. Bir koltuğun bize maliyeti 100 TL. 100 koltuğunki 10.000 TL. Bu işler bitmeli. Bize mali yönden zarar veriyor"

  1. 30.12.2018
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