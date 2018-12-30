Yeşil-beyazlılar, hücum hattındaki sıkıntıları aşmak için transfere başvurdu. Bursaspor'un gündemindeki isim Patrick Twumasi. Geçtiğimiz sezon da Timsahlar, 24 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusuyla ilgilenmiş ancak kadrosuna katamamıştı. Devre arasında kulübü Alaves ile masaya oturulacak. Samet Aybaba ısrar ediyor.



GÖZTEPE DE İSTİYOR



Patrick Twumasi'yi Türkiye'den sadece Bursaspor istemiyor. Göztepe de aynı futbolcuya talip. Ancak Timsahların bu transferde önde olduğu öğrenildi. Bursaspor, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. Twumasi sağ ve sol kanat haricinde, forvet bölgesinde de oynayabiliyor.



1 KOLTUK 100 TL



Bursaspor Başkanı Ali Ay taraftara seslendi: "Her maç 100 koltuk kırılıyor. Bir koltuğun bize maliyeti 100 TL. 100 koltuğunki 10.000 TL. Bu işler bitmeli. Bize mali yönden zarar veriyor"