Bursaspor Twumasi'yi istiyor
Trabzonspor, Alaves’in Ganalı yıldızı için bastırıyor. Bursaspor 24’lük ismi kiralamak istiyor.
Yeşil-beyazlılar, hücum hattındaki sıkıntıları aşmak için transfere başvurdu. Bursaspor'un gündemindeki isim Patrick Twumasi. Geçtiğimiz sezon da Timsahlar, 24 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusuyla ilgilenmiş ancak kadrosuna katamamıştı. Devre arasında kulübü Alaves ile masaya oturulacak. Samet Aybaba ısrar ediyor.
GÖZTEPE DE İSTİYOR
Patrick Twumasi'yi Türkiye'den sadece Bursaspor istemiyor. Göztepe de aynı futbolcuya talip. Ancak Timsahların bu transferde önde olduğu öğrenildi. Bursaspor, 24 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmaya çalışacak. Twumasi sağ ve sol kanat haricinde, forvet bölgesinde de oynayabiliyor.
1 KOLTUK 100 TL
Bursaspor Başkanı Ali Ay taraftara seslendi: "Her maç 100 koltuk kırılıyor. Bir koltuğun bize maliyeti 100 TL. 100 koltuğunki 10.000 TL. Bu işler bitmeli. Bize mali yönden zarar veriyor"
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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