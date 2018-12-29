Olcay Timsah'a
Bursaspor, Trabzon’un kulüp bulmasını istediği 31 yaşındaki sol kanada talip oldu. Olcay, eski hocasıyla bir araya gelmek için fedakarlık yapacak
Devre arasında nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Bursaspor, Trabzonspor'un satış listesine koyduğu Olcay Şahan'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, fırsat transferi olarak gördüğü ve Beşiktaş'tan eski öğrencisi olan 31 yaşındaki oyuncu için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor. Olcay'ın da Beşiktaş'ta gelişimine büyük katkı sağlayan eski hocasıyla çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.
1.7 MİLYON KAZANIYOR
Bordo-mavili ekipten yıllık 1.7 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun, Timsah'a imza atmak için fedakarlık yapabileceği öğrenildi. Türkiye kariyerine 2012'de Beşiktaş'ta başlayan Olcay, 180 maçtaki 35 gol ve 34 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı. Olcay ardından, 2016- 17'nin devre arasında 200 bin euro karşılığında Trabzon'un yolunu tuttu. Kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise formasını kaptırmıştı.
64
2016-17 sezonunun devre arasında Trabzon'a imza atan Olcay, bordo-mavili for mayla 64 maçta 7 gol ve 18 asist le oynadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 12 karşılaşmaya çıktı.
- 29.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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