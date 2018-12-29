Olcay Timsah'a – Fotomaç – 29 Aralık 2018
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Olcay Timsah'a

Olcay Timsah'a

, Trabzon’un kulüp bulmasını istediği 31 yaşındaki sol kanada talip oldu. Olcay, eski hocasıyla bir araya gelmek için fedakarlık yapacak

Devre arasında nokta atışı bir yapmak isteyen , 'un satış listesine koyduğu 'ı gündemine aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, fırsat transferi olarak gördüğü ve 'tan eski öğrencisi olan 31 yaşındaki oyuncu için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor. Olcay'ın da Beşiktaş'ta gelişimine büyük katkı sağlayan eski hocasıyla çalışmaya sıcak baktığı kaydedildi.

1.7 MİLYON KAZANIYOR
Bordo-mavili ekipten yıllık 1.7 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun, Timsah'a imza atmak için fedakarlık yapabileceği öğrenildi. kariyerine 2012'de Beşiktaş'ta başlayan Olcay, 180 maçtaki 35 gol ve 34 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı. Olcay ardından, 2016- 17'nin devre arasında 200 bin euro karşılığında Trabzon'un yolunu tuttu. Kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise formasını kaptırmıştı.

64
2016-17 sezonunun devre arasında Trabzon'a imza atan Olcay, bordo-mavili for mayla 64 maçta 7 gol ve 18 asist le oynadı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 12 karşılaşmaya çıktı.

  1. 29.12.2018
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