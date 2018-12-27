Bursaspor'dan Ayoub harekatı
27 Aralık 2018, Perşembe
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'dan Ayoub harekatı

Bursaspor'dan Ayoub harekatı

Timsah, sezon başı ’nın istediği Feyenoord’lu maestro için yeniden devreye girdi. devinde şans bulamayan da yol ayrımında.

Ligde ilk devrede orta saha oyuncularından istediği verimi alamayan , Teknik Direktör 'nın raporu doğrultusunda, bu pozisyon için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Brezilya'da Fluminense forması giyen Jadson'la görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlı kurmaylar, tanıdık bir ismi daha gündemine aldı. Timsah'ın, Aybaba'nın sezon başı da alınması için rapor verdiği devi Feyenoord'da oynayan için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

FEYENOORD'DA İLK 11'E GİREMEDİ

Hollanda'da kötü bir sezon geçiren Feyenoord ile 2022'ye kadar kontratı olan Fas asıllı Hollandalı merkez orta saha, şans bulamadığı kırmızı-beyazlılarla yol ayrımında. Utrecht'ten bonservissiz gelen Ayoub'un oynayabileceği bir kulübe gitmek için menajerine talimat verdiği bildirildi. Bursa yönetiminin de genç futbolcuyla anlaşma zemini aradığı kaydedildi. 24 yaşındaki maestro, bu sezon ligde hiçbir maçta ilk 11'de çıkmadı ve oynadığı 8 maçta, 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı.

BASKAN AY'DAN STANCU'YA SiTEM

BURSASPOR Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan , transfer konusunda bilgi verirken, Rumen golcüleri 'ya sitem etti. Ay, "Stancu'nun, takıma dönmesi için hem parasal, hem de teknik anlamda adeta seferber olduk. Ama o, ayrılmayı kafasına koymuş bir şekilde, Nuh dedi peygamber demedi. Biz de 'güle güle' dedik" diye konuştu.

BURSA'NIN BORCU 413 MiLYON TL

BAŞKAN Ali Ay, Divan Kurulu'nda Bursaspor'un borcunu da açıkladı. Başkan Ay, "Mayıs ayına kadar 413 milyon TL borcumuz var. 2 arsamız var. Onlar için çok uğraştık. 1-2 ay içinde 50-60 milyon TL civarında para bekliyoruz. Bütçeden taviz vermezsek 4 yılın sonunda artıya geçiyoruz. 5 şampiyon içinde şu anda en iyi durumda olan Bursaspor" bilgisini verdi.
  1. 27.12.2018
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