Bursaspor'dan Ayoub harekatı
Timsah, sezon başı Samet Aybaba’nın istediği Feyenoord’lu maestro için yeniden devreye girdi. Hollanda devinde şans bulamayan Yassin Ayoub da yol ayrımında.
FEYENOORD'DA İLK 11'E GİREMEDİ
Hollanda'da kötü bir sezon geçiren Feyenoord ile 2022'ye kadar kontratı olan Fas asıllı Hollandalı merkez orta saha, şans bulamadığı kırmızı-beyazlılarla yol ayrımında. Utrecht'ten bonservissiz gelen Ayoub'un oynayabileceği bir kulübe gitmek için menajerine talimat verdiği bildirildi. Bursa yönetiminin de genç futbolcuyla anlaşma zemini aradığı kaydedildi. 24 yaşındaki maestro, bu sezon ligde hiçbir maçta ilk 11'de çıkmadı ve oynadığı 8 maçta, 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağladı.
BASKAN AY'DAN STANCU'YA SiTEM
BURSASPOR Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ali Ay, transfer konusunda bilgi verirken, Rumen golcüleri Stancu'ya sitem etti. Ay, "Stancu'nun, takıma dönmesi için hem parasal, hem de teknik anlamda adeta seferber olduk. Ama o, ayrılmayı kafasına koymuş bir şekilde, Nuh dedi peygamber demedi. Biz de 'güle güle' dedik" diye konuştu.
BURSA'NIN BORCU 413 MiLYON TL
BAŞKAN Ali Ay, Divan Kurulu'nda Bursaspor'un borcunu da açıkladı. Başkan Ay, "Mayıs ayına kadar 413 milyon TL borcumuz var. 2 arsamız var. Onlar için çok uğraştık. 1-2 ay içinde 50-60 milyon TL civarında para bekliyoruz. Bütçeden taviz vermezsek 4 yılın sonunda artıya geçiyoruz. 5 şampiyon içinde şu anda en iyi durumda olan Bursaspor" bilgisini verdi.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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