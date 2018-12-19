Diouf harekatı – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Diouf harekatı

Diouf harekatı

hücum hattında yaşadığı sıkıntıyı, ’de oynayan Senegalli santrfor ’u kiralayarak çözmeye hazırlanıyor.

'in ilk yarısında istikrarlı bir performans ortaya koyamayan , ara için kolları sıvadı. Diafra Saho'nun sakatlık problemi ve Bogdan Stancu'nun takımdan ayrılması sonrasında forvet arayışına başlayan Timsah, 'nin Senegalli golcüsü 'u listenin başına yazdı. Yeşil-beyazlıların, 2020'ye kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncu için kiralama formülünü devİ reye sokacağı öğrenildi.

HANNOVER'DE KENDİNİ BULDU
Ada'ya, 2009 yılında M. United formasıyla ayak basan Diouf, daha sonra Blackburn Rovers forması giydi. Ardından Alman ekibi 'in yolunu tutan Senegalli golcü, en parlak yıllarını burada geçirdi. 2.5 sezonda 71 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 35 kez rakip ağları sarstı. 2014'te bedelsiz olarak 'ye olan 31 yaşındaki santrfor, burada 141 karşılaşmada 24 gol kaydetti.

  1. 19.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diouf harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN