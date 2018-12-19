Diouf harekatı

Süper Lig'in ilk yarısında istikrarlı bir performans ortaya koyamayan Bursaspor, ara transfer için kolları sıvadı. Diafra Saho'nun sakatlık problemi ve Bogdan Stancu'nun takımdan ayrılması sonrasında forvet arayışına başlayan Timsah, Stoke City'nin Senegalli golcüsü Mame Diouf'u listenin başına yazdı. Yeşil-beyazlıların, 2020'ye kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki oyuncu için kiralama formülünü devİ reye sokacağı öğrenildi.



HANNOVER'DE KENDİNİ BULDU

Ada'ya, 2009 yılında M. United formasıyla ayak basan Diouf, daha sonra Blackburn Rovers forması giydi. Ardından Alman ekibi Hannover'in yolunu tutan Senegalli golcü, en parlak yıllarını burada geçirdi. 2.5 sezonda 71 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 35 kez rakip ağları sarstı. 2014'te bedelsiz olarak Stoke City'ye transfer olan 31 yaşındaki santrfor, burada 141 karşılaşmada 24 gol kaydetti.