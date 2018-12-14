Samet Aybaba: “Elimizden gelenin fazlasını yaptık” – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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: “Elimizden gelenin fazlasını yaptık”

Samet Aybaba: “Elimizden gelenin fazlasını yaptık”

ile 0-0 berabere kalan ’da Teknik Aybaba, ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.

ile 0-0 berabere kalan 'da Teknik Aybaba, ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.

Göztepe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Bursaspor Teknik Direktörü , oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "İki net pozisyonumuz vardı, birini atsak istediğimiz plana dönebilirdi oyun ama başaramadık. Hücumsal anlamda eksikliklerimiz var. Biraz sorun yaşayınca pozisyon bulmakta zorlandık" dedi.

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini savunan Aybaba, "İkinci yarı belki birkaç transferle takımı daha da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. İyi şeyler yapıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz istediğimiz futbolcularla ilgili çalışmalar yapıyor. Onları da kadromuza katarsak daha iyi hücum yapan bir takım olabiliriz" diye konuştu.
  1. 14.12.2018 23:31
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