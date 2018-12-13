Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçını kazanmak istiyor.
Yeşil-beyazlılar, yarın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 2 maç üst üste kazandıktan sonra geçen hafta Antalyaspor'a sahasında mağlup olan timsah, yeniden çıkış arıyor.
SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 mücadele 14 galibiyet alan Bursaspor, 12 kez de rakibine boyun eğdi. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
TİTİ VE UMUT ESKİ TAKIMLARINA KARŞI MÜCADELE EDECEK
Öte yandan Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi ile Bursaspor'un golcüsü Umut Nayir eski takımlarına karşı rakip olacak. Geçen sezon yeşil-beyazlı takım ile 36 resmi maça çıkan Titi, sezon başında Göztepe'ye transfer olmuştu. Umut Nayir ise, 2016-2017 sezonunda Göztepe forması giyerek, takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.
- 13.12.2018 10:37
- Güncelleme: 13.12.2018 10:46
-
Galatasaray'da hedef Başakşehir!
Toplam 1
Yorum
bu tarihi hatayı yapmayın ozan kabak ın serbest kalma bedeli. 7,5 milyon euro diye söyleniyor.bunu kesinlikle düzeltin. yeni sözleşme ile 30mlyon a çıkardın.hata
-
Ünal Karaman meydan okudu!
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU ADAMSIN ÜNAL. BU ADALETSİZ FUTBOL DÜZENİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN SENİN GİBİ MERT DOĞRU DÜRÜST İNSANLAR GEREKLİ..
-
Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
Bursaspor’un rakibi Göztepe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.