Bursaspor’un rakibi Göztepe
13 Aralık 2018, Perşembe
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’un rakibi

Bursaspor’un rakibi Göztepe

, yarın deplasmanda karşılaşacağı maçını kazanmak istiyor.

Yeşil-beyazlılar, yarın Spor Toto 'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Ligde 2 maç üst üste kazandıktan sonra geçen hafta 'a sahasında mağlup olan timsah, yeniden çıkış arıyor.

SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 34 mücadele 14 galibiyet alan , 12 kez de rakibine boyun eğdi. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

TİTİ VE UMUT ESKİ TAKIMLARINA KARŞI MÜCADELE EDECEK
Öte yandan Göztepe'nin savunma oyuncusu Titi ile Bursaspor'un golcüsü takımlarına karşı rakip olacak. Geçen sezon yeşil-beyazlı takım ile 36 resmi maça çıkan Titi, sezon başında Göztepe'ye transfer olmuştu. Umut Nayir ise, 2016-2017 sezonunda Göztepe forması giyerek, takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

  1. 13.12.2018 10:37
  2. Güncelleme: 13.12.2018 10:46
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