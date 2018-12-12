Bursaspor'da Saivet henüz beklentileri karşılayamadı
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'da Saivet henüz beklentileri karşılayamadı

Bursaspor'da Saivet henüz beklentileri karşılayamadı

Ligde 10 maçta forma giyen ve yalnızca 1 asist gerçekleştiren Senegalli oyuncu, son olarak oynanan maçında da oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Sezon başında ekibi 'tan 'a kiralık olarak dahil edilen , şu ana dek yeşil beyazlı forma ile beklentileri karşılayamadı. Ligde 10 maçta forma giyen ve yalnızca 1 asist gerçekleştiren Senegalli oyuncu, son olarak oynanan maçında da oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

İlk maçlarda orta alanın merkezinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, ligin 6'ncı haftasındaki maçıyla birlikte forvet arkasında görev almaya başlasa da henüz golle tanışamadı. Antalyaspor karşısında 84 dakika sahada kalmasına rağmen herhangi bir şut veya orta girişiminde bulunmayan Henri Saivet, ıslıklarla oyun alanını terk etti. Tek asistini Akhisarspor karşısında kazanılan 4-2'lik maçta kaydeden Saivet için da harekete geçti.

SKORA DAHA FAZLA KATKISI BEKLENİYOR
Deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor'dan da yakından tanıdığı Saivet'nin hücumda daha fazla sorumluluk almasını istedi. Özellikle hücum hattında önemli kozu Diafra Sakho'dan yoksun maçlara çıkan yeşil beyazlılarda Saivet'nin skora daha fazla katkı yapması bekleniyor. Ligde deplasmanda ile karşılaşacak olan yeşil beyazlılarda Senegalli oyuncunun performansı ise merak konusu.

BATALLA'NIN BOŞLUĞU DOLDURULAMADI
Öte yandan uzun süre '10 numara' pozisyonunda görev alan ve Bursaspor'un unutulmaz futbolcuları arasına ismini yazdıran 'nın gidişinin ardından yeşil beyazlılar bu boşluğu dolduramadı. Sezon başında forvet arkasında forma giyen 23 yaşındaki beklentileri karşılayamamıştı. Soyalp, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatırken; Samet Aybaba'nın devre arası transfer döneminde yönetimden hücuma takviye istediği de gelen bilgiler arasında.

  1. 12.12.2018 11:05
  2. Güncelleme: 12.12.2018 11:27
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