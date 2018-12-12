Sezon başında Premier Lig ekibi Newcastle United'tan Bursaspor'a kiralık olarak dahil edilen Henri Saivet, şu ana dek yeşil beyazlı forma ile beklentileri karşılayamadı. Ligde 10 maçta forma giyen ve yalnızca 1 asist gerçekleştiren Senegalli oyuncu, son olarak oynanan Antalyaspor maçında da oyundan alınırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

İlk maçlarda orta alanın merkezinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, ligin 6'ncı haftasındaki Medipol Başakşehir maçıyla birlikte forvet arkasında görev almaya başlasa da henüz golle tanışamadı. Antalyaspor karşısında 84 dakika sahada kalmasına rağmen herhangi bir şut veya orta girişiminde bulunmayan Henri Saivet, ıslıklarla oyun alanını terk etti. Tek asistini Akhisarspor karşısında kazanılan 4-2'lik maçta kaydeden Saivet için Samet Aybaba da harekete geçti.

SKORA DAHA FAZLA KATKISI BEKLENİYOR

Deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor'dan da yakından tanıdığı Saivet'nin hücumda daha fazla sorumluluk almasını istedi. Özellikle hücum hattında önemli kozu Diafra Sakho'dan yoksun maçlara çıkan yeşil beyazlılarda Saivet'nin skora daha fazla katkı yapması bekleniyor. Ligde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil beyazlılarda Senegalli oyuncunun performansı ise merak konusu.

BATALLA'NIN BOŞLUĞU DOLDURULAMADI

Öte yandan uzun süre '10 numara' pozisyonunda görev alan ve Bursaspor'un unutulmaz futbolcuları arasına ismini yazdıran Pablo Martin Batalla'nın gidişinin ardından yeşil beyazlılar bu boşluğu dolduramadı. Sezon başında forvet arkasında forma giyen 23 yaşındaki Furkan Soyalp beklentileri karşılayamamıştı. Soyalp, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatırken; Samet Aybaba'nın devre arası transfer döneminde yönetimden hücuma takviye istediği de gelen bilgiler arasında.