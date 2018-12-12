Bursaspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'da gözler maçına çevrildi

Bursaspor'da gözler Göztepe maçına çevrildi

Ligin ilk devresinde kalan 2 maçını da kazanmak isteyen , kayıp yaşamadığı takdirde geçtiğimiz sezonda olduğu gibi devreyi 25 puanda kapatacak. Yeşil beyazlılar da tüm camia bu maça konsantre olmuş durumda.

'in 16'ncı haftasının açılış maçında 'ye konuk olacak 'da tüm gözler bu maça çevrildi. Teknik direktör , oyuncularına bu maçın önemini anlatırken; yeşil beyazlılar kazanarak, mağlubiyetini taraftarına unutturmak istiyor. Özellikle ilk yarıda kalan iki maçında da 3 puanı hedefleyen Aybaba'nın öğrencileri, önce Göztepe deplasmanında, ardından da ilk devrenin son haftasında sahasında Evkur ile karşılaşacak.

KAYIP YAŞAMAZSA GEÇEN SEZONU TEKRARLAYACAK
Ligde geride kalan 15 haftada 19 puan toplayan Bursaspor, bu iki maçını kazandığı takdirde ise devreyi 25 puanda kapatacak. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını da 25 puanla kapatan yeşil beyazlılar, böylelikle kayıp verilmemesi durumunda geçen sezonki performansını tekrarlayacak. 14 Aralık Cuma günü oynanacak olan Göztepe maçı için erken yola çıkacak Bursaspor kafilesi, bugün karayolu ile 'e gidecek ve yarın son çalışmasını burada yapacak.

KALEDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ
Göztepe maçının ilk 11'ini oluşturmaya çalışan Samet Aybaba'dan ise değişiklik sinyali geldi. Deneyimli çalıştırıcı, yeşil beyazlıların son antrenmanında kalede 'e şans verdi. 'in ayrılışının ardından Okan Kocuk'un son haftalarda performansında düşüş göstermesi üzerine Aybaba'nın, Göztepe karşısında Muhammed Şengezer'i sahaya sürebileceği belirtiliyor. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen da Göztepe maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönecek.

  1. 12.12.2018 11:20
  2. Güncelleme: 12.12.2018 11:29
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