Bursaspor'un yeni 'Umut'u
07 Aralık 2018, Cuma
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'un yeni 'Umut'u

Bursaspor'un yeni 'Umut'u

'de ilk sezonu olmasına karşın 'da 92 maçta attığı 2 gole, 'da sadece 9 mücadelede ulaşan sol bek oyuncusu Umut Meraş, performansıyla takımının puanlar kazanmasında etkili oldu.

Sezon başında kadroya dahil edilen Umut Meraş, performansıyla umut vaad ediyor. 1'inci Lig ekibi 'dan 2 milyon 250 bin TL bonservis bedeliyle takıma kazandırılan 22 yaşındaki oyuncu, 'de bu sezon ilk kez forma giymesine karşın 2 gol kaydetti. Yeşil beyazlı formayı ilk kez 6'ncı haftadaki karşılaşmasında terleten genç sol bek, 8'inci haftada 'nın ilk kez kendisini önde kullanması sonrası attığı golle takımına 3 puanı getirmiş; son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da savunmada görev almasına karşın attığı golle 2-1 kazanılan maçta elde edilen 3 puana direkt olarak katkıda bulunmuştu.

KARİYERİNİN EN VERİMLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Aybaba'nın talimatıyla hücuma daha fazla destek vererek takımının pozisyonlar bulmasında rol alan genç oyuncu, kariyerinin ise en iyi dönemini geçiriyor. 2014/15 sezonundan itibaren Boluspor'un A Takımı'nda görev almaya başlayan Umut Meraş, 11 maça çıkarken; kırmızı beyazlılarda 2015/16 sezonunu 27, 2016/17 sezonunu ise 20 maç ile tamamladı. Bu süreç içerisinde gol sevinci yaşayamayan genç oyuncu, geçen sezon ise çıktığı 31 maçta ikişer gol ve asist katkısı yaptı. Sezona da Boluspor'da başlayan Umut Meraş, burada çıktığı 92 maçta attığı 2 gole ise 'da 9 karşılaşmada ulaştı.

Yurtiçi ve yurt dışından birçok kulübün de radarına giren ve Samet Aybaba'nın isteği üzerine transfer edilen 22 yaşındaki oyuncunun başka bir takıma satılması halinde ise sözleşme gereği Boluspor'a yüzde 20 pay ödenecek.

  1. 7.12.2018 09:52
  2. Güncelleme: 7.12.2018 10:21
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