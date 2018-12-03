Romanya'da sahipsizdi Bursa'da yıldız oldu
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Romanya'da sahipsizdi Bursa'da yıldız oldu

Romanya'da sahipsizdi Bursa'da yıldız oldu

'un yıldız ismi son haftalardaki performansıyla göz kamaştırıyor.

Tecrübeli futbolcunun başarısında Teknik Direktör 'nın da katkısı büyük. Tecrübeli antrenörün defans hattından ziyade rakip kaleye daha yakın oynatmasıyla birlikte Rumen futbolcu, çıktığı 5 maçta 4 gole katkıda bulundu.

Genç futbolculara verdiği önem ve duyduğu güvenle onları sahaya süren 'un başarılı teknik adamı 'nın geçtiğimiz yıl bir takımda futbol dahi oynamayan Bursapor'un 32 yaşındaki Rumen futbolcusu üzerindeki ısrarı tepkilere neden olmuştu. Latovlevici'nin son haftalardaki parmak ısırtan performansı 'yı haklı çıkardı. Geçen sezon kulüpsüz olarak Romanya'da tek başına çalışan , Aybaba'nın da katkısıyla küllerinden doğdu.

Bu sezon kadroya bedelsiz olarak dahil olan Rumen oyuncu, Akhisarspor'a karşı attığı güzel golle takımını öne geçirirken 4-2'lik galibiyette pay sahibi oldu. Daha önce de 2-0 kazanılan karşısında henüz mücadelenin başında takımını öne geçiren Latovlevici, Erzurum Büyükşehir Belediye maçında da yaptığı kontrollü vuruşla takımın galip gelmesinde büyük rol oynadı ve bu sezon yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 8 lig maçında 3 gol ve 1 asist yapma başarısını göstermiş oldu.

AYBABA MEVKİSİNİ DEĞİŞTİRDİ GOLLER GELDİ
Rumen oyuncunun yükselişinde Samet Aybaba'nın tercihleri önemli bir faktör oldu. Asıl mevkisi sol bek olan ancak maçından itibaren Aybaba'nın sol açık pozisyonunda rakip kaleye daha yakın oynattığı Latovlevici, gole katkılarını ise söz konusu süreçte gerçekleştirdi.

Latovlevici aynı zamanda kendi performansını da geliştirdi. Son 5 maçta 4 gole katkıda bulunan Rumen oyuncu, daha önceki son 26 lig maçında ise yalnızca 2 asist gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz sezon formasıyla lig ve kupada mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta görev aldı ve sadece 1 asist kaydetti. Latovlevici, aynı zamanda ile birlikte takımda en fazla gole katkı veren isimlerden biri konumunda.

  1. 3.12.2018 10:51
  2. Güncelleme: 3.12.2018 11:43
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