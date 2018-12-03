Bursaspor dolu dizgin!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'deki tırmanışını sürdürüyor. Ligin flaş ekiplerinden Erzurumspor'u ağırlayan Timsah, geçen hafta Akhisar'daki müthiş geri dönüşünün ardından Dadaş'ı da 2-1 yenerek eli boş gönderdi. Bursa, 35'te Umut Meraş'ın golüyle öne geçti. Erzurum, 45+2'de Taylan'ın kafa şutunu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderen Chedjou ile ilk yarının sonucunu ilan etti.



GİZLİ GOLCÜ LATO

İkinci yarıda taraftarının da müthiş desteğini arkasına alan Bursaspor, galibiyet golü için fazla beklemedi. 59'da son haftaların formda ismi Latovlevici, Lima'nın ortasında sol çaprazda kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı ve savunmanın da müdahalesine rağmen fileleri havalandırmayı başardı. Kalan sürede galibiyeti koruyan Timsah, üst üste 2. zaferine imza atarken, Dadaş ise 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı.



AMİGO KAPTAN

Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan kaptan Ertuğrul Ersoy takımını yalnız bırakmadı. Bursa altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç yıldız, maçı kulüpten alınan izinle Bursaspor'un taraftar grubu 'Teksas'ın bulunduğu tribünden takip etti. Tribünde yer alan demir iskeleye çıkan Ertuğrul, tezahüratlara eşlik ederek taraftarları coşturdu.

MİNİ YORUM | SOL ŞERİT FARKI - SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

Bursaspor, Erzurum'u iki solak oyuncusunun sol şutlarıyla 2-1 yenerek çıkışa geçti. Geçen hafta Akhisar'da müthiş bir geri dönüşe imza atan Bursaspor'da; Samet Aybaba, "kazanan takım bozulmaz" diyerek, sadece cezalı kaptan Ertuğrul'un yerine stopere Vergini'yi ve 2 gol atan Umut Nayir'i koydu. 10 kişiyle defans yapan ve beraberliğe gelen Erzurum önünde Timsah, ilk yarıda zorlandı. 2. yarıda önde presle oyunu rakip sahaya yıkan Bursaspor, Latovlevici ile 60'ta öne geçti. Sol açık oynayan Lato, son 5 maçta 3. golünü attı. Bursaspor bu sezon ilk kez 2'de 2 yaparak 10. sıraya çıkarken, Erzurum'un 6 maçlık yenilmezliğine de son verdi.