Ertuğrul'un yerine Vergini
29 Kasım 2018, Perşembe
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Ertuğrul'un yerine Vergini

Ertuğrul'un yerine Vergini

'da Teknik Direktör Samet Aybaba, pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı 'un yerine 'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı takımda maçında sarı kart gören kaptan , cezalı duruma düştü. Sezon başından bu yana ile birlikte iyi bir uyum yakalayan kaptanın cezalı olması sebebiyle Aybaba, Arjantinli stoper 'yi hazırlıyor.

Şu ana kadar ligde forma şansı bulamayan Arjantinli stoper sadece 1461 Trabzon ile oynanan kupa maçında oynadı. Vergini, bu müsabakada oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

  1. 29.11.2018 09:53
  2. Güncelleme: 29.11.2018 10:49
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