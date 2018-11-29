Ertuğrul'un yerine Vergini
Bursa'da Teknik Direktör Samet Aybaba, pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı Ertuğrul Ersoy'un yerine Santiago Vergini'ye forma şansı vermesi bekleniyor.
Yeşil-beyazlı takımda Akhisar Belediyespor maçında sarı kart gören kaptan Ertuğrul Ersoy, cezalı duruma düştü. Sezon başından bu yana Aurelien Chedjou ile birlikte iyi bir uyum yakalayan kaptanın cezalı olması sebebiyle Aybaba, Arjantinli stoper Santiago Vergini'yi hazırlıyor.
Şu ana kadar ligde forma şansı bulamayan Arjantinli stoper sadece 1461 Trabzon ile oynanan kupa maçında oynadı. Vergini, bu müsabakada oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
- 29.11.2018 09:53
- Güncelleme: 29.11.2018 10:49
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak!
Toplam 2
Yorum
fb sol açık eljif oynamalı orada daha etkili olduğu kesin adamı libero yaptılar.adam hızlı teknik ve güclü.orada çok pozisyona giriyor.
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Süper Lig karıştı!
Toplam 1
Yorum
ali GS GS maçında videoya bakılarak verilen BU penaltı kararı hata değil KASITLI suçtur..Cezası olmalıdır.
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Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçına hazır
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Nasıl hazırsalar her maça hazır bunlar , az kaldı küme düşeceğiz.
Ertuğrul'un yerine Vergini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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