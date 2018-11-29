Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kontrol-pas oyunuyla devam etti. Son bölümde yarı sahada çift kale maçın ardından antrenman sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu, Diafra Sakho ve Bogdan Stancu takımdan ayrı çalışırken, Furkan Soyalp'in tedavisine devam edildi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 28.11.2018 17:19
- Güncelleme: 29.11.2018 09:51
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Zagrep için rahat bir maç olacak , bu takımdan ne köy olur ne kasaba , Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan.
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Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Şaşırdık mı hayır süper ligde hep bir bahane yaratmayı bilen galatasaray yönetimi bakalım bu yneilgiye ne bahane bulacak.
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Mustafa Cengiz: "Türkiye'ye ihanettir"
Toplam 2
Yorum
knnbjk hangi maçta veya maçlarda bedavan geldi. işinize nasıl gelirse. cüneyt çakır hakkındaki söyledikleriniz geliyor insanların aklına
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