Bursaspor Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
27 Kasım 2018, Salı
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Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı sonlandırdı.

Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalışırken, izinli olan antrenmanda yer almadı.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 27.11.2018 21:24
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