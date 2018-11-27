Bursaspor Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı sonlandırdı.
Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalışırken, izinli olan Aytaç Kara antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 27.11.2018 21:24
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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