Bursaspor'un yeni golcüsü Umut Nayir
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'un yeni golcüsü

    Bursaspor'un yeni golcüsü Umut Nayir

    'un genç golcüsü , ligdeki ilk gollerini yeşil-beyazlıların Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada atarak takımının deplasmanda zafere ulaşmasında büyük katkı sağladı.

    'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve Bogdan Stancu'nun yokluğunda sahneye çıktı. 'in 13. haftasında yeşil-beyazlıların 'u 4-2 mağlup ettiği maçın 27. dakikasında Burak Kapacak'ın yerine oyuna dahil olan Nayir, 2 gol atarak muhteşem geri dönüşe büyük katkı sağladı. Bu sezon 6 lig maçında oyuna sonradan giren genç golcü, 133 dakika süre aldı. Sezon başında 'tan kiralanan Nayir'in gol atması bu mevkide sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da yüzünü güldürdü.

    GOLLERİ YENİLER ATIYOR
    Öte yandan ligde 14 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor'da golleri sezon başında takıma katılan isimler atıyor. Yeni transferler, ligde geride kalan 13 haftada 11 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'da 3, Diafra Sakho, Iasmin Latovlevici ve Umut Nayir 2'şer, Allano Lima, Ertuğrul Ersoy, Ramazan Keskin, Umut Meraş ve sezon başında takımda ayrılan William Troost-Ekong ise 1'er gol attı.

    1. 26.11.2018 10:03
    2. Güncelleme: 26.11.2018 10:30
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