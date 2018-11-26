Bursaspor'dan müthiş geri dönüş!
Akigo, ilk 40 dakikada 2-0’ı yakaladı. Bursa’da 28’de oyuna giren Umut Nayir, iki golle takımı ateşledi. Lato ve Ramazan geri dönüşü tamamladı.
Akhisar'da haftanın en güzel maçlarından biri sahnelendi. Kupa şampiyonu Akigo, 2-0 öne geçtiği maçta Bursaspor'un geri dönüşüne engel olamadı. 8'de Manu ve 39'da Onur, Ege ekibini 2-0 öne geçirdi. Bu şok gollerle sarsılan yeşilbeyazlılar, 28'de oyuna giren Umut Nayir'in 45+2'de Tunay'ın ortasını kafayla tamamlamasıyla umutlandı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Bursa'da, 65'te maçın yıldızı Umut, düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı. 25 yaşındaki golcü, Bursaspor'la bu sezon ilk gollerini sıraladı. 85'te Akhisar'ın uzaklaştırdığı topa yaklaşık 25 metreden müthiş bir füze çıkartan Latovlevici, Bursa'yı öne geçirdi: 2-3. 87'de Ertuğrul, Güray'ın vuruşunu çizgiden çıkardı. 90+4'te Ramazan, yeşil-beyazlıların ilk deplasman zaferini ilan etti.
MİNİ YORUM | TİMSAH ŞOV - SERKAN YETİŞMİŞOĞLU
Akhisar'a 5 eksikle gelen Bursaspor, uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. Timsah, klasik santraforsuz; 4-6-0 düzeniyle çıktığı maçta, 2 defans hatasıyla, ilk devrede 2 acemice gol yedi. Aybaba, skor 1-0'ken 28'de 9 numarasız sistemden vazgeçip Umut'u alınca, genç yıldız iki golle, "bu iş daha yeni başlıyor" dedi. 2. yarıda adeta tek kale oynayan Bursa, inançlı oyunun meyvesini aldı. Kalan 4 haftada üst sıralar için umut tazeleyen Bursaspor, bu sezon ilk defa 2'den fazla gol attı.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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