Akhisar'da haftanın en güzel maçlarından biri sahnelendi. Kupa şampiyonu Akigo, 2-0 öne geçtiği maçta Bursaspor'un geri dönüşüne engel olamadı. 8'de Manu ve 39'da Onur, Ege ekibini 2-0 öne geçirdi. Bu şok gollerle sarsılan yeşilbeyazlılar, 28'de oyuna giren Umut Nayir'in 45+2'de Tunay'ın ortasını kafayla tamamlamasıyla umutlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bursa'da, 65'te maçın yıldızı Umut, düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı. 25 yaşındaki golcü, Bursaspor'la bu sezon ilk gollerini sıraladı. 85'te Akhisar'ın uzaklaştırdığı topa yaklaşık 25 metreden müthiş bir füze çıkartan Latovlevici, Bursa'yı öne geçirdi: 2-3. 87'de Ertuğrul, Güray'ın vuruşunu çizgiden çıkardı. 90+4'te Ramazan, yeşil-beyazlıların ilk deplasman zaferini ilan etti.

MİNİ YORUM | TİMSAH ŞOV - SERKAN YETİŞMİŞOĞLU

Akhisar'a 5 eksikle gelen Bursaspor, uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. Timsah, klasik santraforsuz; 4-6-0 düzeniyle çıktığı maçta, 2 defans hatasıyla, ilk devrede 2 acemice gol yedi. Aybaba, skor 1-0'ken 28'de 9 numarasız sistemden vazgeçip Umut'u alınca, genç yıldız iki golle, "bu iş daha yeni başlıyor" dedi. 2. yarıda adeta tek kale oynayan Bursa, inançlı oyunun meyvesini aldı. Kalan 4 haftada üst sıralar için umut tazeleyen Bursaspor, bu sezon ilk defa 2'den fazla gol attı.