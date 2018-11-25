Samet Aybaba: İnanılmaz bir geri dönüş
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Benim takımım ikinci yarı inanılmaz bir oyun sergiledi. Pozisyon buldu, sahanın her yerinde pas yaptı, orta yaptı ve inanılmaz bir geri dönüş. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.
- 25.11.2018 19:42
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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