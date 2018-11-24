Bursaspor iddialı!

Akhisarspor ile yarın kozlarını paylaşacak Bursaspor, Ege'ye sakat olan Sakho, Stancu, Furkan Soyalp ve Kembo'nun yanı sıra cezalı Lima'dan yoksun gitse de futbolcular iddialı. Senegalli yıldız Saivet, "Kazanmak zorundayız ve bunun bilincindeyiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanırken, genç sol bek Umut Meraş, "Akhisar deplasmanında galip gelip, içerde de bunu devam ettirip, son 5 maçlık seriyi en iyi şekilde bitirerek üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.