Bursaspor iddialı!
Akhisar’a konuk olacak Bursa’da futbolculardan Henri Saivet ve Umut Meraş, zafer sözü verdi.
Akhisarspor ile yarın kozlarını paylaşacak Bursaspor, Ege'ye sakat olan Sakho, Stancu, Furkan Soyalp ve Kembo'nun yanı sıra cezalı Lima'dan yoksun gitse de futbolcular iddialı. Senegalli yıldız Saivet, "Kazanmak zorundayız ve bunun bilincindeyiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanırken, genç sol bek Umut Meraş, "Akhisar deplasmanında galip gelip, içerde de bunu devam ettirip, son 5 maçlık seriyi en iyi şekilde bitirerek üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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