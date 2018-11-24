Bursaspor iddialı!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    iddialı!

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> iddialı!

    Akhisar’a konuk olacak ’da futbolculardan Henri Saivet ve Umut Meraş, zafer sözü verdi.

    Akhisarspor ile yarın kozlarını paylaşacak , Ege'ye sakat olan Sakho, Stancu, ve Kembo'nun yanı sıra cezalı Lima'dan yoksun gitse de futbolcular iddialı. Senegalli yıldız Saivet, "Kazanmak zorundayız ve bunun bilincindeyiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanırken, genç sol bek Umut Meraş, "Akhisar deplasmanında galip gelip, içerde de bunu devam ettirip, son 5 maçlık seriyi en iyi şekilde bitirerek üst sıralara çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

    1. 24.11.2018
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