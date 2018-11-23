Artık kazanalım – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    kazanalım

    <a href="/index/artik?id=f03db3ed-7b94-461e-acc6-317823772bef" class="" rel="tag">Artık</a> kazanalım

    ’da , Akhisar’da zor bir maça çıkacaklarını belirtip, “Her şeyi doğru sergilediğimiz bir maç olsun. kazanalım” dedi.

    Bursaspor , Akhisarspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Akhisarspor'un çok artıları var, eksileri de var. Son maçı kazanmaları onlara büyük bir moral oldu. Biz de önünde çok iyi oynamamıza, ligde en çok orta yapıp, şut attığımız maç olmasına rağmen kaybettik ama takım bütünlüğü ile ilgili sıkıntıyı çok fazla yaşamıyoruz. Çocuklar da çok iştahlı. bir de şans faktörü vardır o da bize döner diye düşünüyoruz. Keyifli bir oyun olsun, bizim açımızdan her şeyi doğru sergileyebildiğimiz bir maç olsun. kazanalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 23.11.2018
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