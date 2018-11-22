Timsah’ta bir şok daha
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Timsah’ta bir şok daha

    Timsah’ta bir şok daha

    Golcüler Sakho ve Stancu’nun ardından 10 numara Furkan da sakatlandı.

    Akhisar'la karşılaşacak 'da kötü haberler üst üste geliyor. Golcüler Sakho ve Stancu'nun sakatlığının sürdüğü yeşil-beyazlılarda, antrenmanda sakatlanan 'ta da kasık fıtığı tespit edildi. 23 yaşındaki ofansif orta sahanın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı açıklanırken, ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Öte yandan 'nın, iki golcünün sakatlığı sonrası Akhisar'da Umut Nayir'e görev vereceği bildirildi.

    1. 22.11.2018
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