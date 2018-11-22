Timsah’ta bir şok daha
Golcüler Sakho ve Stancu’nun ardından 10 numara Furkan da sakatlandı.
Akhisar'la karşılaşacak Bursaspor'da kötü haberler üst üste geliyor. Golcüler Sakho ve Stancu'nun sakatlığının sürdüğü yeşil-beyazlılarda, antrenmanda sakatlanan Furkan Soyalp'ta da kasık fıtığı tespit edildi. 23 yaşındaki ofansif orta sahanın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı açıklanırken, ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Öte yandan Samet Aybaba'nın, iki golcünün sakatlığı sonrası Akhisar'da Umut Nayir'e görev vereceği bildirildi.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Timsah’ta bir şok daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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