Timsah’ta bir şok daha

Akhisar'la karşılaşacak Bursaspor'da kötü haberler üst üste geliyor. Golcüler Sakho ve Stancu'nun sakatlığının sürdüğü yeşil-beyazlılarda, antrenmanda sakatlanan Furkan Soyalp'ta da kasık fıtığı tespit edildi. 23 yaşındaki ofansif orta sahanın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı açıklanırken, ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Öte yandan Samet Aybaba'nın, iki golcünün sakatlığı sonrası Akhisar'da Umut Nayir'e görev vereceği bildirildi.