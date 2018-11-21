Bursaspor'dan Furkan Soyalp açıklaması
Bursasporlu futbolcu Furkan Soyalp, kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olacak.
Bursaspor Kulübü, oyuncusu Furkan Soyalp'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Antrenman esnasında sakatlanan genç oyuncuda çekilen MR ve yapılan kontroller sonucu kasık fıtığı tespit edildiği belirtilirken, "Furkan Soyalp, kasık fıtığı nedeniyle antrenmanlarında yer almamaktadır ve sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı kuvvet çalışması gerçekleştirmektedir.
Önümüzdeki günlerde kasık fıtığı ameliyatı olacak olan Furkan Soyalp'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ameliyatın ardından yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır" ifadelerine de yer verildi.
Bu sezon ligde 447 dakika süre alan 23 yaşındaki oyuncunun ilk yarının geride kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
- 21.11.2018 14:10
- Güncelleme: 21.11.2018 15:28
-
Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
-
Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
Bursaspor'dan Furkan Soyalp açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.