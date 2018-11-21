Bursaspor'dan Furkan Soyalp açıklaması
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan açıklaması

    Bursaspor'dan Furkan Soyalp açıklaması

    Bursasporlu futbolcu , kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olacak.

    Kulübü, oyuncusu 'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Antrenman esnasında sakatlanan genç oyuncuda çekilen MR ve yapılan kontroller sonucu kasık fıtığı tespit edildiği belirtilirken, "Furkan Soyalp, kasık fıtığı nedeniyle antrenmanlarında yer almamaktadır ve sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı kuvvet çalışması gerçekleştirmektedir.

    Önümüzdeki günlerde kasık fıtığı ameliyatı olacak olan Furkan Soyalp'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı ameliyatın ardından yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır" ifadelerine de yer verildi.


    Bu sezon ligde 447 dakika süre alan 23 yaşındaki oyuncunun ilk yarının geride kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

    1. 21.11.2018 14:10
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:28
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