Bursaspor'da golcü sıkıntısı
Yeşil-beyazlı takım Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun sakatlığı sebebiyle Akhisar Belediyespor müsabakasına ileri uçta Umut Nayir ile başlayacak.
Bursaspor'da Akhisar Belediyespor maçı öncesinde forvet oyuncuları Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun sakatlığı sürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, zorlu deplasmanda Umut Nayir'a ileri uçta şans tanımayı planlıyor.
Yeşil-beyazlı takımda Akhisar Belediyespor maçı öncesi forvet sıkıntısı yaşanıyor. Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun sakatlığı sürüyor. Allano Lima ise cezalı olması sebebiyle zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Stancu için son ana kadar beklenileceği öğrenildi. İleri hatta büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Umut Nayir'a hazır ol emri verdi. Nayir, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giymesi halinde ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkacak.
- 21.11.2018 09:53
- Güncelleme: 21.11.2018 11:22
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Trabzonspor evinin kralı!
Toplam 1
Yorum
bülent sen buna evinin kralımı diyorsun
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Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Gslı Milli maç akşamı çiğ köfteciye girdim adamlar dizi seyrediyordu..Bitirdiniz..Hatta yok ettiniz..Her kimki buna çanak tutmuştur mutlu olsun..
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Babel ayrılabilir!
Toplam 1
Yorum
Başaran Kulüp mali açıdan facia yaşıyor demir Ören’in borcu bu kadar gelire rağmen 4-5 e katlandı hala laf üretiyorlar son çok daha kötü geç kalma
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