Bursaspor'da golcü sıkıntısı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da golcü sıkıntısı

    Bursaspor'da golcü sıkıntısı

    Yeşil-beyazlı takım ve 'nun sakatlığı sebebiyle müsabakasına ileri uçta ile başlayacak.

    'da maçı öncesinde forvet oyuncuları ve 'nun sakatlığı sürüyor. , zorlu deplasmanda 'a ileri uçta şans tanımayı planlıyor.

    Yeşil-beyazlı takımda Akhisar Belediyespor maçı öncesi forvet sıkıntısı yaşanıyor. Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun sakatlığı sürüyor. Allano Lima ise cezalı olması sebebiyle zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Stancu için son ana kadar beklenileceği öğrenildi. İleri hatta büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Umut Nayir'a hazır ol emri verdi. Nayir, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giymesi halinde ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkacak.

    1. 21.11.2018 09:53
    2. Güncelleme: 21.11.2018 11:22
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