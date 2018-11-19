Bursaspor gol yollarında etkisiz

Gol yollarında sorun yaşayan Bursaspor, ligde Fenerbahçe'nin ardından girdiği net gol pozisyonunu en az gole çeviren ekip oldu. Yeşil beyazlılarda en çok kaleyi deneyen isimler ise Aytaç Kara ve Allano Lima.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, bu sezon mücadelesini ortaya koymasına karşın bu oyununu tabelaya yansıtamıyor. Ligde geride kalan 12 haftada yalnızca 10 kez gol sevinci yaşayabilen yeşil beyazlılar, ligin en az gol atan ekiplerinden biri konumunda yer alıyor. Ancak Timsah'ın bu görünümünde girdiği pozisyonları gole çevirememesinin etkisi büyük. Bursaspor, bu sezon ligde girdiği net gol pozisyonlarının yalnızca yüzde 21'ini gole çevirirken; bu alanda Fenerbahçe'nin ardından en düşük orana sahip ekip olarak dikkat çekiyor.

AYTAÇ, LIMA VE SAKHO DENİYOR

Ligde geride kalan haftalarda rakip kaleye 146 şut kaydeden Bursaspor, bunların da yalnızca 49'unda isabet sağladı. Rakip kaleye çekilen şutların 75'i ceza sahası içerisinden gelirken, yeşil beyazlıların şutörleri ise Aytaç Kara, Allano Lima ve Diafra Sakho oldu. Timsah'ta kaleyi en fazla deneyen Aytaç 24 şut kaydederken bunların yalnızca 6'sında isabet sağladı. Lima ise 21 şutunda 9 isabet sağlarken, Sakho da çerçeveyi bulmakta zorlandı ve 17 şutunun yalnızca 5'inin isabet olması dikkat çekti.

KANATLAR İÇERİYE KAT EDİYOR

Teknik direktör Samet Aybaba'nın oyun planında kanat oyuncularının ceza sahasına doğru kat etmeleri ise öneme sahip. Lima şutlarının yarısından fazlasını ceza sahası içerisine kat ederek gerçekleştirirken, Latovlevici'nin de 10 şutunun 7'si ceza alanı bölgesinden geldi. Performansıyla formaya uzak kalan Yusuf Erdoğan ise 10 kez kaleyi denerken bunların yalnızca 2'sinde isabet sağlayabildi ve ceza sahası içerisinde yeteri kadar yer almaması kadroda kesik yemesine neden oldu. Bir başka şutör Tunay Torun da 13 şutunun 7'sinde isabet buldu ancak son vuruşlarındaki etkisizlik nedeniyle gol sevinci yaşayamadı.