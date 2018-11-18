Bursa’da gençler sahnede – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bursa’da gençler sahnede

    Bursa’da gençler sahnede

    1. Lig ekibi ’u hazırlık maçında 2-0 yenen ’da golleri; 16 yaşındaki ve Ali Akman ağlara gönderdi

    Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren , 1. Lig ekibi 'la, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde karşılaştı. 40'ar dakikalık iki devre halinde oynanan, 4 milli oyuncusu ve sakat olan Sakho ile Stancu'dan yoksun çıktığı maçtan 2-0 galip ayrılan Timsah'ta gençler sahne aldı. Yeşil-beyazlılar, Vakıfköy patentli 16 yaşındaki iki oyuncusu ve Ali Akman'ın 2. yarıda attığı gollerle sonuca gitti.
    1. 18.11.2018
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