Timsah’ın şifresi iyi futbol
Eğer biz, ‘Bir futbol şehrine yakışan takım olalım’ demeseydik, belki 4-5 puanımız daha olabilirdi. Bursaspor’un şu an düştüğü yerden çıkışı ancak iyi futbolla olur.”
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın hedefleri konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Aybaba, ligde doğru şeyler yaptıklarını ama bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Sabah akşam, 'Keşke puana da yansısaydı' diyoruz. İlk 10'da bulunalım istiyoruz. Birkaç tane transfer yapıp, daha yukarılara ikinci yarıda çıkarız. Bursaspor, savunan, ne yaptığını bilmeyen, bir kez gidince de gol atıp 3 puanı alıp, sevinen bir yer olmaz" dedi. Samet Aybaba, oyuncu kalitesine de vurgu yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Büyük bir futbol şehrine yakışır oynamak zorundayız. Sıkıntıların çoğu buradan kaynaklanıyor. Çünkü oyuncularımızın bazıları buna yetmiyor. Eğer biz, 'Bir futbol şehrine yakışan takım olalım' demeseydik, belki 4-5 puanımız daha olabilirdi. Bursaspor'un şu an düştüğü yerden çıkışı ancak iyi futbolla olur. Bazı maçları seyrediyoruz, hiç pozisyona girmeden maç kazanıyorlar. Bu sadece zaman çalar. Bir sezon 6., bir sezon 15. oluruz. İstikrarı yakalamak için önce iyi futbol oynamalıyız. Oyuncularımız istediklerimizi yapıyorlar" diye konuştu.
- 17.11.2018
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