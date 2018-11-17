Bursaspor’a gözdağı!
Spor Toto Süper Lig’de Antalya’dan 3 puanla dönen ve son 3 maçta 7 puan alan Akhisarspor, evinde oynayacağı Bursaspor karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Eksikler nedeniyle dar bir kadroyla mücadele ettiklerinin altını çizen Teknik Direktör Cihat Arslan, "Her şeye rağmen mücadele seviyemizi yükselttik. Bursaspor karşılaşmasında da hedefimiz yine 3 puan" diye iddialı konuştu.
- 17.11.2018
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