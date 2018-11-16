Yusuf’la Kerim Frei takas oluyor – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yusuf’la takas oluyor

    Timsah, son 2 haftadır kadroya giremeyen ve ayrılmak isteyen ’ı, turuncu-lacivertlilerde şans bulamayan milli futbolcuya karşılık takasta kullanacak

    'da, ile Başakşehirli 'in takası gündeme geldi. Beklenen performansı gösteremeyen ve 2 haftadır da 21 kişilik kadroya giremeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, devre arasında yeşil-beyazlı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Geçen sezon 'dan 1 milyon euro bonservisle transfer edilen milli futbolcunun, 'e gitmek istemesi üzerine, Bursa da lideri ekibinin gurbetçi kanat oyuncusuna takas yoluyla talip olmaya karar verdi.

    BAŞKANLAR DÜZEYİNDE ZİRVE
    Timsah, kulüple 2020 yılına kadar anlaşması bulunan, oynadığı 8 karşılaşmada sadece 1 asist katkısı verebilen Yusuf Erdoğan'a karşılık turuncu- lacivertlilerden Kerim Frei'ye göz dikti. Lider Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan, bu sezon oynadığı 5 maçta 1 asist yapan ve kontratı 2020'de sona erecek 24 yaşındaki milli sol açık için girişimlere başlanacak. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı ile bu takas için temasa geçmesi bekleniyor.

    BURSASPOR KAN BAĞIŞI YAPTI
    Bursasporlu futbolcular ve Teknik Direktör kan bağışında bulundu. tarafından Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nde düzenlenen kan bağışına, Samet Aybaba'nın dışında futbolculardan , , Umut Nayir, Umut Meraş ve Burak Kapacak da katıldı.

    1. 16.11.2018
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