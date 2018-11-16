Yusuf’la Kerim Frei takas oluyor
Timsah, son 2 haftadır kadroya giremeyen ve ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan’ı, turuncu-lacivertlilerde şans bulamayan milli futbolcuya karşılık takasta kullanacak
Bursaspor'da, Yusuf Erdoğan ile Başakşehirli Kerim Frei'in takası gündeme geldi. Beklenen performansı gösteremeyen ve 2 haftadır da 21 kişilik kadroya giremeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun, devre arasında yeşil-beyazlı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Geçen sezon Trabzon'dan 1 milyon euro bonservisle transfer edilen milli futbolcunun, Başakşehir'e gitmek istemesi üzerine, Bursa da Süper Lig lideri İstanbul ekibinin gurbetçi kanat oyuncusuna takas yoluyla talip olmaya karar verdi.
BAŞKANLAR DÜZEYİNDE ZİRVE
Timsah, kulüple 2020 yılına kadar anlaşması bulunan, oynadığı 8 karşılaşmada sadece 1 asist katkısı verebilen Yusuf Erdoğan'a karşılık turuncu- lacivertlilerden Kerim Frei'ye göz dikti. Lider Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan, bu sezon oynadığı 5 maçta 1 asist yapan ve kontratı 2020'de sona erecek 24 yaşındaki milli sol açık için girişimlere başlanacak. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, önümüzdeki günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu takas için temasa geçmesi bekleniyor.
BURSASPOR KAN BAĞIŞI YAPTI
Bursasporlu futbolcular ve Teknik Direktör Samet Aybaba kan bağışında bulundu. Kızılay tarafından Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nde düzenlenen kan bağışına, Samet Aybaba'nın dışında futbolculardan Furkan Soyalp, Tunay Torun, Umut Nayir, Umut Meraş ve Burak Kapacak da katıldı.
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