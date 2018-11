Samet Aybaba: Bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba , Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Aybaba, milli takım ile alakalı konuştu. Bursaspor 'dan milli takıma 3 oyuncunun çağrılmasından dolayı, kendi, kulübü ve oyuncular adına mutlu olduğunu belirten Aybaba, "Milli takıma artık yeni oyuncular bulmak zorundayız. Bir nesil hemen hemen artık sona erdi. Milli takımın başında kim olursa olsun destek vermek zorundayız. İnşallah iyi gider. Tüm oyuncularımız orada işini iyi yapar" diye konuştu.Bursa'da kalitenin çok yüksek olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:"Vakıfköy'de sistemi doğru oturtmak lazım. Şimdi her şey iyi gidiyor. Vakıfköy'deki sistemi daha da geliştirirsek sayı artar. Ben oyuncularımızın çoğunun yurt dışında oynamasını istiyorum. İçeride sıkıştılar. Yurt dışında oynasınlar. Yetenek şehrin içerisinde var. Doğru kullanılırsa, bu sayı daha da artar diye düşünüyorum."Ümit milli takıma Bursasporlu oyuncunun çağrılmaması ile ilgili soruya Aybaba, şu cevabı verdi:"Ümit milli takım hocamızla görüştüm, bilgi aldım. Oyuncularımızla da konuşacağız. Sadece bir teknik adamın yorumlamaya çalıştığı bir şey olmak değildir. Oyuncularımız da çok önemli. Hepsiyle konuşuyoruz. Aşağı gruplarda çok oyuncumuz var. Şuanda her şey iyi gidiyor. Bizim şu anda şikayetçi olduğumuz tek şey bir şeyleri doğru yapmaya başlayıp, o heyecanı yaşarken puana yansımaması. Şu puana da yansısaydı çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Ama bunu geliştirmek durumundayız. Sonucu ne olursa olsun biz bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz."İlk yarıyı ilk 10'un içerisinde tamamlamak istediklerini ifade eden Aybaba, "Birkaç tane transfer yapıp, daha yukarıya ikinci yarı çıkarız. Bursa'da savunan, ne yaptığını bilmeyen, bir tane gol atıp, 3 puanı alan takım olmaz. Biz şampiyonluk unvanını sağlayalım, bir futbol şehrine yakışır bir oyun oynamayalım demeseydik belki 4-5 puanımız daha olabilirdi. Ama Bursaspor'un şu anda düştüğü yerden çıkışı ancak futbolla olur. Bazı maçları seyrediyoruz, hiç pozisyona girmeden maç kazanıyorlar. Bu sadece zaman çalar. Bir sezon altıncı, bir sezon 15. oluruz. İstikrarı yakalamak için önce futbol oynamalıyız. Oyuncularımız istediklerimizi yapıyorlar. Maçlardan sonra niye olmadı diye çok üzülüyoruz. Birkaç gün sonra öz eleştiri yaptığımızda neden olmadığını biliyoruz" açıklamasını yaptı.Kembo'nun durumu ile ilgili soruya Aybaba, "Kembo'yu saha içerisinde görmediğimiz için onunla ilgili bir şey yapamıyoruz. İstek, gayret, coşku hiçbir şey yok. 20-25 gündür sakatım diye idmana çıkmıyor. Onun sorunları var. 4-5 kez karşılıklı oturduk konuştuk. Bizden uzak. Onun içerisinde bu işi yapacağım hissi olsaydı, biz ona yüz adım giderdik. İşini yapanı çok severiz. En azından oyunun belli bir bölümünde oynayabilirdi. Yetenekli bir oyuncu. Kasımpaşa maçında ikinci golü yedikten sonra işin zor olduğunu ben anladım. O işi yapacak, bitirici oyuncu sayımız hemen hemen yok gibi. Biz geriye düşmemeliyiz. Düşersek bu sıkıntıyı yaşarız. O türde bir oyuncu girer, bir şey yapar orada. Bir şey yapacak diye beklersiniz. Onun için bile bizle diyaloğa girmesi lazım. Ama onda hiçbiri yok. O herhalde zamanı geçireyim istiyor. Ona teklif götürdük, ama hiçbir şeye yaklaşmıyor" diye cevapladı.Forvet oyuncularının sakatlığıyla ilgili bilgiler veren Aybaba, "Sakho ve Stancu sakat, Umut var. Başka oyuncular var, onları düşünüyoruz. Yapmaya çalışacağız ama zor biraz. Sakho geldiğinde çok iyi performansla başlamıştı, sonra düştü. Belli bir işi yapmaya geldiniz, iyi başladınız, bence bu artarak devam etmeli" şeklinde konuştu."Sezon başında doğru takımı yapsak, keşke devre arası transfer yapmasak" diyen Aybaba, şöyle devam etti:"Onu sadece yurt içerisindeki gelişen oyuncularda kullansak. Benim en çok mutlu olduğum şeylerden bir tanesi de Boluspor'dan gelen Umut'un duruşu ve katkısıyla Süper Lig oyuncusu gibi oldu. Puan sıralamasındaki yerimiz dışında her şey çok iyi gidiyor. Arkadaşlıkları çok iyi, birbirlerini destekliyor. Umut gibi oyuncularımızı ligin altından bulabilsek, onları geliştirebilsek. Onları kapabilmek daha kolay. Bizi anlayıp, işin içerisine girebiliyor. Devre arası transferi tamamen içe yönelik planlamak lazım."