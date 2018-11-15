Timsah gururlu!
Bursaspor’da kaptan Ertuğrul’dan sonra Aytaç’ın da A Milli Takım’a çağrılmasının gururu yaşanıyor. Kaleci Okan da kadroda yer buldu
Süper Lig'de alt yapısıyla ve genç oyunculara verdiği önemle dikkat çeken Bursaspor, İsveç ve Ukrayna ile oynayacak A Milli Takım'a 3 futbolcusunu göndermenin gururunu yaşıyor. 21 yaşındaki stoper Kaptan Ertuğrul Ersoy'dan sonra orta saha futbolcusu Aytaç Kara da Süper Lig'de sergilediği etkili performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun gözüne girdi. Ayrıca daha önce aday kadroya çağrılmaya başlanan kaleci Okan Kocuk da yine ay-yıldızlı formayı sırtına geçirecek. Aday kadroda yeşil-beyazlıların altyapı patentli 5 oyuncusu da bulunuyor. Ertuğrul ve Okan'ın yanı sıra İspanya'da Valladolid'den Enes Ünal, Fransa'da Lille'den Mehmet Zeki Çelik ve G.Saraylı Serdar Aziz de A Milli Takım aday kadrosuna çağrılarak Vakıfköy'ün milli gururları oldu.
- 15.11.2018
-
Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
-
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
-
Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
Timsah gururlu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.