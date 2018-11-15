Timsah gururlu!

Süper Lig'de alt yapısıyla ve genç oyunculara verdiği önemle dikkat çeken Bursaspor, İsveç ve Ukrayna ile oynayacak A Milli Takım'a 3 futbolcusunu göndermenin gururunu yaşıyor. 21 yaşındaki stoper Kaptan Ertuğrul Ersoy'dan sonra orta saha futbolcusu Aytaç Kara da Süper Lig'de sergilediği etkili performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun gözüne girdi. Ayrıca daha önce aday kadroya çağrılmaya başlanan kaleci Okan Kocuk da yine ay-yıldızlı formayı sırtına geçirecek. Aday kadroda yeşil-beyazlıların altyapı patentli 5 oyuncusu da bulunuyor. Ertuğrul ve Okan'ın yanı sıra İspanya'da Valladolid'den Enes Ünal, Fransa'da Lille'den Mehmet Zeki Çelik ve G.Saraylı Serdar Aziz de A Milli Takım aday kadrosuna çağrılarak Vakıfköy'ün milli gururları oldu.