Timsah gururlu! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Timsah gururlu!

    Timsah gururlu!

    ’da kaptan Ertuğrul’dan sonra Aytaç’ın da A ’a çağrılmasının gururu yaşanıyor. Kaleci Okan da kadroda yer buldu

    'de alt yapısıyla ve genç oyunculara verdiği önemle dikkat çeken , İsveç ve Ukrayna ile oynayacak A 'a 3 futbolcusunu göndermenin gururunu yaşıyor. 21 yaşındaki stoper Kaptan Ertuğrul Ersoy'dan sonra orta saha futbolcusu da 'de sergilediği etkili performansla A Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun gözüne girdi. Ayrıca daha önce aday kadroya çağrılmaya başlanan kaleci Okan Kocuk da yine ay-yıldızlı formayı sırtına geçirecek. Aday kadroda yeşil-beyazlıların altyapı patentli 5 oyuncusu da bulunuyor. Ertuğrul ve Okan'ın yanı sıra İspanya'da Valladolid'den , Fransa'da Lille'den Mehmet Zeki Çelik ve G.Saraylı de A aday kadrosuna çağrılarak Vakıfköy'ün milli gururları oldu.

    1. 15.11.2018
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