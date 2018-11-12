Sakho 6 hafta yok!
Dün oynanan Kasımpaşa maçının ilk devresinin son anlarında sakatlanan Diafra Sakho'nun kontrolleri yapıldı
Dün oynanan Kasımpaşa maçının ilk devresinin son anlarında sakatlanan Diafra Sakho'nun kontrolleri yapıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden gelen açıklamada;
''Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında evimizde oynadığımız Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diafra Sakho'nun, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekilen MR'ının ardından yapılan kontollerinin sonucunda durumu netlik kazandı. Diafra Sakho'nun sağ Ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sakho'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakho'ya 2 hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde durumu daha da netlik kazanacak.'' denildi.
- 12.11.2018 10:41
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bence en az 10 milyon taraftarın istemediği yönetim neden hala göreve dört elle kalma çabası anlaşılır gibi değil
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Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
Toplam 2
Yorum
joker62 Yetenekli ama oynamıyor.Oynuyormuş gibi görünüyor.
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Neşter vurulabilir!
Toplam 2
Yorum
tokatlı Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para
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