Sakho 6 hafta yok!
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sakho 6 hafta yok!

    Sakho 6 hafta yok!

    Dün oynanan maçının ilk devresinin son anlarında sakatlanan 'nun kontrolleri yapıldı

    Dün oynanan maçının ilk devresinin son anlarında sakatlanan 'nun kontrolleri yapıldı.

    Kulübün resmi internet sitesinden gelen açıklamada;
    '''in 12.haftasında evimizde oynadığımız Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diafra Sakho'nun, Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ının ardından yapılan kontollerinin sonucunda durumu netlik kazandı. Diafra Sakho'nun sağ Ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sakho'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakho'ya 2 hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde durumu daha da netlik kazanacak.'' denildi.

    1. 12.11.2018 10:41
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