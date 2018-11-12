Sakho 6 hafta yok!

Dün oynanan Kasımpaşa maçının ilk devresinin son anlarında sakatlanan Diafra Sakho'nun kontrolleri yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden gelen açıklamada;

''Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında evimizde oynadığımız Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diafra Sakho'nun, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde çekilen MR'ının ardından yapılan kontollerinin sonucunda durumu netlik kazandı. Diafra Sakho'nun sağ Ayak eklem bağlarında yırtık ve kanama tespit edildi. Bu nedenle Sakho'nun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakho'ya 2 hafta sonra yapılacak ek tetkikler neticesinde durumu daha da netlik kazanacak.'' denildi.