Tımsah pusuya yattı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Tımsah pusuya yattı

    Tımsah pusuya yattı
    'yı ağırlayacak olan , zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, bin 500 taraftarının da takip ettiği idmanın ardından karşılaşma için geri sayıma geçti.
    1. 11.11.2018
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