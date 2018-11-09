Timsah hazır kıta!
Trabzon’dan puanla dönen, 4 maçtır kaybetmeyen Bursaspor’da Samet Aybaba, “Evimizde son 2 maçı kazandık. Kalan maçlarımızı da kazanmak istiyoruz” dedi
ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ
Kalan maçların hepsini kazanıp, ikinci yarıda farklı yerlerde olmayı hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İlk olarak keyif veren futbolumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bursa futbol şehridir. Biz sadece kazanmak değil, iyi de oynamak zorundayız. Bu şehri tekrar futbola döndürmek istiyoruz. 3-4 sene içerisinde eski günlerini aratmayan bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
'100 MİLYON TL LAZIM'
Bursaspor Başkanı Ali Ay, mali anlamda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Başkan Ay, "Federasyondan kasamıza gelen bir para yok. Tüm para, krediler sebebiyle bankalara gidiyor. Geçmiş futbolcu ve teknik ekip alacakları yaklaşık 3 milyon Euro. Yıl sonuna kadar olan ihtiyacımız ise 100 milyon TL" dedi.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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