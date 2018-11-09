Timsah hazır kıta! – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Timsah hazır kıta!

    Timsah hazır kıta!

    Trabzon’dan puanla dönen, 4 maçtır kaybetmeyen ’da , “Evimizde son 2 maçı kazandık. Kalan maçlarımızı da kazanmak istiyoruz” dedi

    Teknik Direktörü , taraftarın da desteği ile maçını kayıpsız geçmek istediklerini söyledi. "Ciddi bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle hızlı hücum yapıyorlar. Dikine çabuk çıkıyorlar" diyen Aybaba, "İçerideki son 2 maçımızı kazandık. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanmak istiyoruz. Taraftarımız burada büyük güç olacak. Onların da desteğini bekliyoruz" dedi.

    ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ

    Kalan maçların hepsini kazanıp, ikinci yarıda farklı yerlerde olmayı hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İlk olarak keyif veren futbolumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bursa futbol şehridir. Biz sadece kazanmak değil, iyi de oynamak zorundayız. Bu şehri tekrar futbola döndürmek istiyoruz. 3-4 sene içerisinde eski günlerini aratmayan bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

    '100 MİLYON TL LAZIM'

    Bursaspor Başkanı Ali Ay, mali anlamda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Başkan Ay, "Federasyondan kasamıza gelen bir para yok. Tüm para, krediler sebebiyle bankalara gidiyor. Geçmiş futbolcu ve teknik ekip alacakları yaklaşık 3 milyon Euro. Yıl sonuna kadar olan ihtiyacımız ise 100 milyon TL" dedi.
    1. 9.11.2018
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