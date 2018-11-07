Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Bogdan Stancu, Abdullahi Shehu ve Diafra Sakho takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 7.11.2018 16:35
-
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
-
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
ADANALI Önce bitik Şenol GÜNEŞ GİTMELİ..
-
Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi
Toplam 7
Yorum
tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
Bursaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.