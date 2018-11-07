Bursaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da hazırlıkları sürüyor

    Bursaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

    , 'in 12. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti

    , 'in 12. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan idman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Sakatlığı bulunan Bogdan Stancu, Abdullahi Shehu ve Diafra Sakho takımdan ayrı çalıştı.

    Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 7.11.2018 16:35
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