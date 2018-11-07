Bursaspor ilk 11 haftalar baz alındığında 10 sezonluk aranın ardından en kötü dönemini yaşıyor. Yeşil-beyazlılar bu sezon yalnızca 13 puan toplarken, son 10 sezonda ise daha fazla puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu futbol ile taraftarına umut aşılayan Bursaspor, buna karşın son yıllardaki grafiğinin gerisinde kaldı. Oyununu skora çevirmekte zorlanan ve yalnızca 2 galibiyet alabilen yeşil beyazlılar, ligdeki ilk 11 haftalar baz alındığında son 10 sezonun en kötü performansını sergiledi. Bu sezon ligde 13 puan toplayabilen Bursaspor, daha önce son olarak 2007/08 sezonunda ilk 11 hafta sonunda 11 puan aldı.

GEÇEN SEZON 17 PUAN TOPLADI

Bursaspor, sezona en iyi başladığı süreçleri ise şampiyonluk yılı ve sonrasında geçirdi. Ligde tek şampiyonluğunu aldığı 2009/10 sezonunda yeşil beyazlılar, ilk 11 haftayı 23 puanda geçerken sonraki sezon aynı süreçte bu kez 25 puan topladı ve tarihinin de en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Son 2 sezonun sonlarına doğru ise küme düşme korkusu yaşayan Bursaspor, buna karşın geçen sezon ilk 11 maçını 17 puan, 2016/17 sezonunda da 21 puanla tamamlamıştı.