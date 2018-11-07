Bursaspor en çok ceza alan 3. takım
Bursaspor, çirkin ve kötü tezahürattan aldığı cezalardan dolayı bu kategoride 3. sırada yer aldı
Yeşil-beyazlılar, 11. haftası geride kalan Süper Lig'de çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı ağır fatura ödedi. Bursaspor, 3 kez çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza alarak, en çok ceza ödeyen kulüp sıralamasında 3. sırada yer alıyor. En çok cezayı 285 bin lira ile Fenerbahçe öderken, sarı-lacivertlileri 227 bin lira Beşiktaş takip etti. Bursaspor ise, 225 bin lira ile en çok cezayı ödeyen 3. takım oldu. Ayrıca yeşil-beyazlı takıma tribün bloğundaki taraftarlara bloke cezası da verilmişti.
- 7.11.2018 15:13
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
ADANALI Önce bitik Şenol GÜNEŞ GİTMELİ..
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Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi
Toplam 7
Yorum
tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
Bursaspor en çok ceza alan 3. takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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