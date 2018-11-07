Bursaspor en çok ceza alan 3. takım
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    en çok ceza alan 3. takım

    Bursaspor en çok ceza alan 3. takım

    , çirkin ve kötü tezahürattan aldığı cezalardan dolayı bu kategoride 3. sırada yer aldı

    Yeşil-beyazlılar, 11. haftası geride kalan 'de çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı ağır fatura ödedi. , 3 kez çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza alarak, en çok ceza ödeyen kulüp sıralamasında 3. sırada yer alıyor. En çok cezayı 285 bin lira ile öderken, sarı-lacivertlileri 227 bin lira takip etti. Bursaspor ise, 225 bin lira ile en çok cezayı ödeyen 3. takım oldu. Ayrıca yeşil-beyazlı takıma tribün bloğundaki taraftarlara bloke cezası da verilmişti.

    1. 7.11.2018 15:13
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