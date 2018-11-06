Kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'dan taraftarlara çağrı

    Kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı

    'un kaptanı , pazar günü oynanacak maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu

    Yeşil-beyazlı takımın kaptanı , pazar günü oynanacak maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ertuğrul Ersoy, "Bu hafta itibari ile camiamızın hak ettiği yerlere ulaşması için kazanmaya başlama zamanı. Sadece emin olduğumuz bir şey var o da, sizler tribünlerdeyken bizlerin sahada kendimizi daha güçlü hissediyor olmamız. Sizlerle birlikte 12 kişiyiz" dedi.

    1. 6.11.2018 10:41
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