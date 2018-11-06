Kaptan Ertuğrul'dan taraftarlara çağrı
Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu
Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Ertuğrul Ersoy, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ertuğrul Ersoy, "Bu hafta itibari ile camiamızın hak ettiği yerlere ulaşması için kazanmaya başlama zamanı. Sadece emin olduğumuz bir şey var o da, sizler tribünlerdeyken bizlerin sahada kendimizi daha güçlü hissediyor olmamız. Sizlerle birlikte 12 kişiyiz" dedi.
- 6.11.2018 10:41
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 5
Yorum
berkan Bu takımdan HAMİ ŞOTA FATİH GÖKDENİZ gibi yıldızlar geçti benim izlediğim.Hamiyi takımdan kovdular gene senin yaptığını yapmadı.
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Fatih Terim, Eren’i sildi
Toplam 1
Yorum
Mert bu adamı kim GS'ye aldıysa. bu adamı halı sahada ilk onbire almazlar. Nasıl oldu da böyle büyük bir kulübe hemde forvet olarak alınıyor.
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Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Fark yeriz guruptan da cikmamiz imkansız. Tas gibi takimi parçalayip satan Baskan'in eseridir bu. Onca para nereye gitti Baskan?
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