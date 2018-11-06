Diafra Sakho gole hasret
Bursaspor'un Senegalli golcü Diafra Sakho, 6 maçtır fileleri havalandıramıyor
Bursaspor'un Senegalli golcü Diafra Sakho, 6 maçtır fileleri havalandıramıyor. Yeşil-beyazlı takımda golcü futbolcu Diafra Sakho sessizliğe büründü.
Sezon başında takıma katılan ve kısa sürede herkesin takdirini toplayan Sakho, son maçlarda golü unuttu. Yeşil-beyazlı takımda çıktığı ilk 2 maçta 2 gol sevinci yaşayan Sakho, daha sonra attığı 3 gol VAR'a takıldı. 4. haftada oynanan Beşiktaş maçında beraberliği getiren golü atan Sakho, bir sonraki hafta da Rizespor filelerini havalandırmıştı. Takıma katıldıktan sonra bir tek Aytemiz Alanyaspor maçını kaçıran Sakho, Trabzonspor müsabakasında da yerini aldı. 6 maçtır fileleri havalandıramayan Sakho, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında bu hasretini gidermek istiyor.
- 6.11.2018 10:39
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 5
Yorum
berkan Bu takımdan HAMİ ŞOTA FATİH GÖKDENİZ gibi yıldızlar geçti benim izlediğim.Hamiyi takımdan kovdular gene senin yaptığını yapmadı.
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Fatih Terim, Eren’i sildi
Toplam 1
Yorum
Mert bu adamı kim GS'ye aldıysa. bu adamı halı sahada ilk onbire almazlar. Nasıl oldu da böyle büyük bir kulübe hemde forvet olarak alınıyor.
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Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Fark yeriz guruptan da cikmamiz imkansız. Tas gibi takimi parçalayip satan Baskan'in eseridir bu. Onca para nereye gitti Baskan?
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