Diafra Sakho gole hasret
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    06 Kasım 2018, Salı
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    gole hasret

    <a href="/index/diafra-sakho?id=dbf9802a-c7bc-40bb-8bfb-3b30ca88a96f" class="" rel="tag">Diafra Sakho</a> gole hasret

    'un Senegalli golcü , 6 maçtır fileleri havalandıramıyor

    'un Senegalli golcü , 6 maçtır fileleri havalandıramıyor. Yeşil-beyazlı takımda golcü futbolcu sessizliğe büründü.

    Sezon başında takıma katılan ve kısa sürede herkesin takdirini toplayan Sakho, son maçlarda golü unuttu. Yeşil-beyazlı takımda çıktığı ilk 2 maçta 2 gol sevinci yaşayan Sakho, daha sonra attığı 3 gol VAR'a takıldı. 4. haftada oynanan maçında beraberliği getiren golü atan Sakho, bir sonraki hafta da Rizespor filelerini havalandırmıştı. Takıma katıldıktan sonra bir tek Aytemiz maçını kaçıran Sakho, müsabakasında da yerini aldı. 6 maçtır fileleri havalandıramayan Sakho, pazar günü oynanacak maçında bu hasretini gidermek istiyor.

    1. 6.11.2018 10:39
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