‘Bursaspor iyi yolda – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    iyi yolda

    ‘Bursaspor iyi yolda

    Yeşil-beyazlıların hocası Aybaba, camiaya umut saçtı: Genç oyuncularla lige damga vuracağız

    Haftayı beraberliğiyle kapatan 'da söz hocanın... Trabzonspor'a kendilerine yakışan futbolu İkinci yarıda oynadıklarını belirten , "Kazanmaya da yakındık ama olmadı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Bursaspor iyi yolda. Daha iyi olacağız ve genç kadromuzla ligge damga vuracağız" dedi.
    1. 6.11.2018
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