Timsah’ta 3 eksik – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Timsah’ta 3 eksik

    Timsah’ta 3 eksik
    deplasmanında ter dökecek 'da sakatlıklar can sıkıyor. Golcü Stancu, kanat oyuncusu Kembo ve defans Shehu, 'da oynayamayacak. Sakatlığı bulunan santrfor Diafra Sakho'nun durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
    1. 4.11.2018
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