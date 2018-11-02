Timsah moral bozmuyor – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Timsah moral bozmuyor

    Timsah moral bozmuyor
    deplasmanında ter dökecek 'da , Fırtına'ya gözdağı verdi. Kupada 1461 Trabzon'a elenmeleri ile ilgili tecrübeli hoca, "Oyuncularımızın bazıları yine keyifli, sıkıntıları yok. Bazıları da üzülüyor ama futbolun içinde bunlar var" dedi. Avantajlı fikstürleri olduğunu belirten Aybaba, "Kalan 7 maçın hepsini kazanabiliriz. Çünkü fikstürümüz de bize döndü. O yüzden neden olmasın? Takımımız son 3 maçta performansını devam ettirirse neden 10 maça çıkmasın bu seri" diye iddialı konuştu
    1. 2.11.2018
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