Bursaspor kupada yine kayıp – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    kupada yine kayıp

    Bursaspor kupada yine kayıp
    ZİRAAT 'nda A Spor'dan yayınlanan maçta 3. Lig'den 1461 'a evinde 2-1 yenilerek elenen 'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. 2013-14'te yarı final, 2014-15'te final oynayan yeşil-beyazlılar, son 4 sezonda ise Kupası'nda son 16 turunun ötesini göremedi.
    1. 1.11.2018
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