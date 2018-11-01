Ali Ay: "Bu sene çok önemli" – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    : "Bu sene çok önemli"

    Ali Ay: "Bu sene çok önemli"

    , maçının hazırlıklarına devam ederken başkan , 5 senelik bir projelerinin olduğunu belirtti. Kupada elenmelerini hayal kırıklığı olarak niteleyen başkan Ay, ayrıca "Mali tablo açısından Mayıs'ı görmemiz halinde çok güzel şeyler olacak. Bu sene çok önemli" dedi.

    'de , ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü. Akşam saatlerindeki idmanı başkan da takip etti. Antrenman esnasında basın mensuplarıyla sohbet eden başkan Ay, önemli açıklamalarda bulundu. Yalnızca Bursaspor'un değil bütün kulüplerin mali durumunun kötü olduğunu söyleyen Ay, "Ben şunun sözünü verebilirim; mali tablo açısından Mayıs'ı görmemiz halinde çok güzel şeyler olacak. Bu sene çok önemli. Zaten hepiniz farkındasınız, teknik kadro ve menajerlik ücretleri dahil 14 milyon Euro'lardayız. Bu da fazla. 2-3 oyuncuyla yollarımızı ayırsaydık 12 milyon Euro'lardaydık" dedi.

    Bu rakamları önümüzdeki sene de daha aşağılara çekmeleri gerektiğine işaret eden başkan Ay, "Bir proje yaptık. 5 senelik bir proje. 'da profesyonel bir firma ile çalışıyoruz. BTSO'nun da danışmanlığını yapıyor. 5 sene sonunda böyle devam ederse artı 5 milyon Euro'ya geçiyoruz. Belki 5 sene sürmeyebilir, 3 sene de olabilir. Stat isim hakkını iyi fiyata satarsak belki 1.5 sene de olabilir" diye konuştu.

    "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"
    Yabancılar konusunda sınırlamanın olmasını istediğini belirten Ay, "8 ya da 6 yabancı olmalı. Türk futbolu bakın ne alemde. da görüyorsunuz. Oynayanlar da gurbetçi oyuncular. 80 milyon nüfusla doğru düzgün oyuncu çıkartamıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Ay, 'ndan elendikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzüldük. Ama elimizden de bir şey gelmiyor. Futbolcularımızı gördük, geleceğimizi gördük, kimlerle çalışmamız gerektiğini gördük" diye konuştu.
    Başkan Ali Ay ayrıca, 'da bu sene bir milli maçın oynanabileceğini söyledi.

    STANCU ŞOKU!
    Öte yandan Bursaspor'da sakatlık sorunları devam ediyor. Yeşil beyazlılarda Bogdan Stancu'nun ayak bilek bağlarında zorlanma ve kanama olduğu belirtildi. Golcü oyuncu 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Diafra Sakho'da da denemeler olacağı ve durumunun maç saatinde netlik kazanacağı açıklandı. Saivet takımla birlikte çalışmalara devam ederken, Shehu ve Jires Kembo da sakatlıkları sebebiyle idmana çıkmadı. Kembo'nun sağ dizinde kıkırdakta problem yaşadığı belirtildi.

    1. 1.11.2018 18:23
    2. Güncelleme: 1.11.2018 18:24
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