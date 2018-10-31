Son yıllarda kupada hayal kırıklığı yaratan Bursaspor, bu kez ilk turda 1461 Trabzon'a kaybederek elendi. Yeşil beyazlılarda ortaya konan futbol tatmin etmezken, tribünler de takıma tepki gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4'üncü turdan katılan ve ilk maçında sahasında 3'üncü Lig ekibi 1461 Trabzon'a uzatma devresinde yediği golle 2-1 kaybeden Bursaspor kupaya veda etti . Son yıllarda bir türlü kupada istediğini elde edemeyen yeşil beyazlılar, böylelikle bir şok daha yaşamış oldu. 2014/15 sezonunda Galatasaray ile kupada final oynayan Bursaspor bu mücadeleyi 3-2 kaybetmesinin ardından son 16 turun ötesini göremedi. 2015/16 sezonunda son 16 turunda Amed Sportif Faaliyetler'e elenen Bursaspor, 2016/17 sezonunda da kupaya henüz grup aşamasında veda etmişti. Geçtiğimiz sezon ise son 16 turunda eşleştiği Gençlerbirliği'ne elenen yeşil beyazlıların bu kez kupa serüveni erken sona erdi.

12 SONRA SONRA...

Bursasporlu oyunculara tribünlerden de 1461 Trabzon karşılaşmasında tepkiler yükselirken, aynı zamanda yeşil beyazlılar 12 sezonun ardından ilk kez tek maçlık statü baz alındığında ilk turda elendi. Bursasspor, daha önce de 2005/06 sezonunda bir başka Bursa temsilcisi İnegölspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Bunun yanı sıra o zamanki statü gereği 2010/11 sezonunda kupaya grup aşamasında katılan Bursaspor, 5 takımlı grubu 3'üncü sırada tamamlamış ve gruptan çıkamamıştı.

AYBABA'DAN ULTİMATOM

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da maç sonu yaptığı açıklamada, "Oyunu ciddiye alacaksınız, hangi ligden takımla oynadığınız, hangi yaş gurubundan takımla oynadığınızın önemi yok. Tek önemli şey oynayacağınız maçı kazanmaktır. Mevcutlardan bir kadro çıkardık, hiçbir şeyi doğru yapamadılar. Bu arkadaşlar gösterdikleri kötü performansla ilgili sorun yaşayacaklardır" ifadelerini kullandı.