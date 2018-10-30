Şampiyonluk neden olmasın – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Şampiyonluk neden olmasın

    Şampiyonluk neden olmasın

    Timsah’ta , gelecek hedefleri için, “Gayemiz 5.’lik ile 8.’lik arasında sürekli yer alan takım oluşturmak ve sonrasında şampiyonluk neden olmasın” dedi

    BURSASPOR Teknik Direktörü , TRT Radyo 1'de yayınlanan "Futbol Saati" programına katıldı ve yeşil-beyazlı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, 'un 2010 yılında şampiyon olmasından önceki dönemde kadroyu ve yapıyı kendisinin oluşturduğuna dikkat çekti. Aybaba, Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan şampiyonluklar öncesinde de 'feda döneminde' yapılanma için çalıştığına vurgu yaptı. Ligde G.Saray beraberliği sonrasında Alanyaspor galibiyetiyle yükselen bir ivmelerinin olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, geleceğe dönük hedefler için ise, "Bu sezon Bursa'ya geldiğimizde futbol barışı yoktu, önce onu sağlamaya çalıştık. Futbol şehrine diyalog yoluyla katkı yapmaya çalıştık. Hedefimiz 5.'lik ile 8.'lik arasında sürekli yer alan takım oluşturmak ve sonrasında şampiyonluk neden olmasın" ifadelerini kullandı.
    1. 30.10.2018
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