Bursaspor'dan 32 sezon sonra benzer grafik
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'dan 32 sezon sonra benzer grafik

    Bursaspor'dan 32 sezon sonra benzer grafik

    32 sezonluk aranın ardından 'de en fazla beraberlik aldığı ilk 9 haftayı geride bıraktı

    Son 3 sezondaki beraberlik sayısına şimdiden ulaşan yeşil-beyazlılar, gol yollarında da büyük sorun yaşadı.
    Spor Toto 'de , son olarak ile deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ilk 9 haftayı 9 puan ile geçen yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 32 sezon sonra benzer bir grafiğe imza atmış oldu. Ligde 6 kez rakipleriyle berabere kalan Bursaspor, son olarak 1983/84 sezonunda ilk 9 haftayı 6 beraberlikle ile tamamlamış, 2 mağlubiyetin yanı sıra yalnızca 1 kez kazanabilmişti. Bu sezona da bakıldığında da Bursaspor'un 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldığı görülüyor.


    Yeşil-beyazlılar, son 3 sezondaki beraberlik sayısına da henüz ilk 9 haftadan ulaştı. Geçtiğimiz sezonu 6 beraberlikle bitiren Bursaspor, 2016/17 ve 2015/16 sezonlarını da 5 beraberlikle tamamlamıştı.


    Bursaspor'un bu sezon bir başka sorun yaşadığı durum ise hücum olarak gözlemlendi. Yeşil-beyazlılar şu ana dek yalnızca 6 kez gol sevinci yaşayabildi. Bundan daha kötü bir dönemi ise Bursaspor yine 32 sezon önce yaşamıştı. 1983/84 sezonunda yeşil-beyazlılar, ilk 9 haftada rakip kaleye yalnızca 5 gol atabildi.

    1. 21.10.2018 11:44
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