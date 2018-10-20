Aybaba’dan dört değişiklik – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Aybaba’dan dört değişiklik

    Aybaba’dan dört değişiklik
    BURSASPOR'un hocası , A.Gücü ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Sol bekte Latovlevici'nin yerine A.Gücü maçında sol önde oynayan Umut Meraş'ı oynatan Aybaba, sol kanada Yusuf Erdoğan'ı, sakat Shehu'nun yerine 'u, Ramazan'ın yerine Badji'yi, Stancu'nun yerine ise Burak'ı sahaya sürdü.
    1. 20.10.2018
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