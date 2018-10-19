Samet Aybaba: "Berabere kaldığımız için üzgünüm"
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 biten Galatasaray maçının ardından soruları yanıtladı. Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyleyen Aybaba, VAR sistemi ile ilgili de, “Futbolun anlık keyfini kaybettik” dedi.
"FUTBOLUN ANLIK KEYFİNİ KAÇIRDIK"
Maç sırasında oyuncu değişikliğinde bir karışıklık olduğunu ama bunların olabileceğini söyleyen Aybaba, VAR sistemiyle ilgili olarak da, "Önce hakem bir VAR'a gitsin gelsin diye bekliyoruz. Anlık sevinç, anlık üzüntü ve anlık keyfi kaçırdık. Uygulansın diye bekliyoruz ama bunlar devam ederse herhalde bunu uygulamaya devam edecek bir güç yok Türkiye'de" dedi. Kadro dışı kalan ve sonrasında bugün sahaya ilk 11'de çıkan Yusuf Erdoğan ile ilgili soruyu da yanıtlayan Aybaba, "Yusuf'un biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Türkiye'nin en iyi altyapısı bizde. Vakıfköy'de çok güzel ceviz ağaçları var, havası iyi. Biraz oraya gönderdik iyi hava almalarını istedik. Arkadaşları gelip bu kararı değiştirmemizi istedi. Bazı oyuncular için bunlar gerekiyor, nerede olduklarını anlamaları gerekiyor. Ama hiçbir hoca kadro dışı bıraktığı bir futbolcuyu bir hafta sonra ilk 11'e almaz. Hatta ben orada onları ziyarete de gittim, keyifleri de gayet iyiydi" diyerek sözlerini tamamladı.
- 19.10.2018 23:16
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 4
Yorum
nevzat artık belhanda ve feguli yerine yunusu muğdatı alt yapıdan bi forveti seyretmek istiyoruz maç kaybedersek de onlarla kaybedelim.
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Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bunlar nası bi sakatlık bi acıklaması varmı acaba fatih hoca samet hoca kadar cesaretin yok kendi sahanda oynat artık gençleri yeter ya
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Ozan Kabak adama resmen daldı, penaltı verdi ama kırmızı kart nerede?
Samet Aybaba: "Berabere kaldığımız için üzgünüm" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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