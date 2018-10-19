Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarından dolayı üzüldüğünü söyledi. Ay ayrıca VAR sisteminin kendilerine yaramadığını ve VAR'dan dolayı 8 puan kaybettiklerini savundu.
Saha altyapıdan birçok oyuncularının olmasının hatırlatılması üzerine Başkan Ay, "Planlama şeklinde gerçekleştirdik. Samet hocayı tebrik etmek lazım. Hocalar oyuncuları oynatarak oyuncular değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. Okan Kocuk ve Ertuğrul. Burak altyapımızda. İlk 21'de 3 tane altyapıdan oyuncu vardı. İnşallah ikinci yarı daha fazla süre alacaklar" diye konuştu.
- 19.10.2018 23:37
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 4
Yorum
nevzat artık belhanda ve feguli yerine yunusu muğdatı alt yapıdan bi forveti seyretmek istiyoruz maç kaybedersek de onlarla kaybedelim.
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Galatasaray'da Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlandı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bunlar nası bi sakatlık bi acıklaması varmı acaba fatih hoca samet hoca kadar cesaretin yok kendi sahanda oynat artık gençleri yeter ya
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-1 Bursaspor | ÖZET
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Ozan Kabak adama resmen daldı, penaltı verdi ama kırmızı kart nerede?
Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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