Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.
Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 16.10.2018 20:01
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 8
Yorum
BAŞAKŞEHİR YETEER BİRİNE KAFA ATIP ALKOLLU BİR ŞEKİLDE SİLAHLA HASTANE BASAN ADAMA SADECE PARA CEZASI VERMEK KİTAPSIZLIKTIR, BAŞAKŞEHİR KULUBÜDE SUÇLUDUR.
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Yusuf Yazıcı görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
TS TARAFTAR... Bu çocuğun kafası Burak ve Olcay'la İstanbul'a gittiği günden beri karışık... Acil satılması lazım...yoksa Elimizde patlıcak...
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 8
Yorum
mahmut çerez parası arda için tek kelimeyle komik ceza
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